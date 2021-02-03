Оппозиция Украины инициирует импичмент Зеленскому

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому после его решения ввести санкции против украинских телеканалов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сопредседателя партии Вадима Рабиновича.

«В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги <...> Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной», — заверил Рабинович.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».