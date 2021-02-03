Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против РФ

Соединенные Штаты всегда придумывают, из-за чего ввести антироссийские санкции, конкретные поводы для этого им не нужны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Так Захарова прокомментировала заявление американского сенатора Митта Ромни о предоставлении законопроекта о введении санкций против «ответственных лиц» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны — они их всегда найдут и придумают», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.