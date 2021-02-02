Байден выступит с речью о внешней политике США
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Джо Байден 4 февраля выступит с речью о внешней политике. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала NBC News.
«Мы можем подтвердить, что президент теперь посетит Госдепартамент в четверг», — сказала Псаки.
По ее словам, президент изложит стратегию внешней политики, целью которой является «восстановление места Америки в мире».
Ранее с Байден отложил встречу в Госдепартаменте из-за снегопада.
close