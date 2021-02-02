Путин заявил, что соцсети управляют сознанием пользователей

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные сети начинают управлять сознанием пользователей, передает ТАСС.

По словам главы государства, они изучают человека, а затем предлагают ему ту информацию, которая им выгодна. Таким образом пользователь принимает решение, не понимая, что им манипулируют.

Президент также отметил, что соцсети — это бизнес, целью которого является получение прибыли «любой ценой».

Как считает Путин, информационные платформы «плевать хотели» на то, что могут принести какой-то ущерб своим клиентам.

Ранее TikTok заблокировал доступ к двум аккаунтам из-за призывов к незаконным акциям.