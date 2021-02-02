Путин побеседовал по телефону в день рождения Ельцина с его вдовой

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону в понедельник, 1 февраля, с вдовой первого президента России Бориса Ельцина Наиной Ельциной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Подробностей разговора не приводится.

1 февраля Ельцину исполнилось бы 90 лет. В этот день Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище.

Борис Ельцин возглавлял Российскую Федерацию в период с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Ранее президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что Россия смогла избежать гражданской войны благодаря Борису Ельцину.