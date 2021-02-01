В Крыму ответили на идею Кравчука провести референдум по статусу полуострова

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил предложение бывшего президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по статусу крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные заявления выглядят как призывы, которые направлены на отторжение части РФ. Парламентарий указал, что в 2014 году крымчане «сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России».

Гемпель также порекомендовал Кравчуку «быть осторожным со своими идеями», которые «по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей».

Ранее Кравчук заявил, что необходимо провести референдум по вопросу возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.