Путин возложил цветы на могилу Ельцина
Антон Демидов
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Президент России Владимир Путин в честь 90-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве, передает РИА «Новости».
1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина. Он был главой России с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.
Агентство отмечает, что вдова первого президента страны Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин Центра», друзья и соратники политика также в этот день возложили цветы к могиле Ельцина.
Ранее член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что Россия смогла избежать гражданской войны благодаря Борису Ельцину.