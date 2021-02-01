Использовавший нецензурную брань в TikTok депутат покинул КПРФ

Депутат из сахалинского города Томари, который ранее стал известен за счет использования нецензурной брани в присутствии детей в социальной сети TikTok, подал заявление о выходе из Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Об этом заявил первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин в понедельник, 1 февраля, передает РИА «Новости».

«Мы вызвали (депутата) Сергея Булатова в пятницу на заседание районного отделения КПРФ, но он к этому времени представил заявление, в котором просил исключить его из КПРФ по собственному желанию», — сказал Ашихмин.

По его словам, возможно, после объяснений «скандального» депутата привлекли бы только к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что ролики из соцсети экс-чиновник уже удалил.

Ранее Ашихмин сообщал, что КПРФ рассмотрит проступок депутата с учетом его объяснений и прежней деятельности.