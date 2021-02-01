Путин поручил проработать вопрос создания суда по правам человека в России

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании в стране суда по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный суд совместно с Минюстом должны рассмотреть вопрос целесообразности создания такого суда и представить в случае необходимости соответствующие предложения.

Выполнить поручение президента ведомства должны до 1 июня.

В начале декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства поддержал идею создания суда по правам человека в России.

Он отметил, что подобные институты требуют финансирования и изменения отдельных систем, но назвал «правильным» предложением создание такого суда.