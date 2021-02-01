Медведев рассказал о разочаровании в Трампе

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что время работы Дональда Трампа во главе американской администрации — «это период разочарования». Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

Политик отметил, что хотя экс-президент США был «таким дружелюбным человеком» и «демонстрировал настрой на то, чтобы поладить с русскими», сделать это у него не получилось.

Он объяснил эту ситуацию влиянием американского истеблишмента, который ставил бывшему главе государства «палки в колеса». «И поэтому его желание, и тот саммит, который прошёл в 2018 году, в том числе по инициативе американцев, ни к каким результатам не привели. Наверное, он этих результатов хотел», — отметил зампред Совбеза.

«Поэтому всё это обернулось продолжением, таким не прекращающимся потоком дополнительных санкций. Он же как балансировал? Он всё время говорил: да, я хочу поладить с русскими, но я самый жёсткий президент по отношению к России и так далее. Этот баланс привёл к тому, что никакого движения, по сути, не было. Были сплошные санкции», — сказал Медведев.

При этом, по его словам, новое руководство США и вовсе «пока не считает целесообразным нормализовывать отношения с Российской Федерацией».