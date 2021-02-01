Медведев назвал деятельность Навального «циничной и разнузданной»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», рассказал о своем отношении к Алексею Навальному.

Политик отметил, что считает оппозиционера «политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе».

«Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад», — добавил он.

По мнению Медведева, тот факт, что Навальный оказался здоров после предполагаемого отравления делает «разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместными». Однако если процессуальные действия все же потребуются, российская сторона должна будет получить достоверные данные о его здоровье.

Говоря о задержании Навального и правовых разбирательствах вокруг его фигуры, зампред Совбеза посоветовал дождаться решения суда.

«Эти претензии должны быть разрешены надлежащим процессуальным образом, как принято говорить, то есть в суде. И суд здесь вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации», — сказал он.