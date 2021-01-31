Первый президент Украины призвал провести референдум по Донбассу и Крыму

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос.– «Газета.Ru»), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются [правительством] Украины, но являются украинскими территориями», — сказал Кравчук.

По его словам, власть страны должна найти способ реинтеграции территорий.

Ранее Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе обостряется.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.