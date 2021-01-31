В США конгрессмен заболел коронавирусом после вакцинации

У члена Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ, от штата Массачусетс) был выявлен коронавирус, несмотря на сделанную им прививку от COVID-19. Об этом сообщает CBS со ссылкой на пресс-секретаря законодателя Молли Роуз Тарпи.

Как рассказала представитель, Линч прививался вакциной компании Pfizer/BioNTech. Вторую дозу вакцины конгрессмен получил до инаугурации президента США Джо Байдена, прошедшей 20 января.

По словам Тарпи, у политика отсутствуют симптомы COVID-19.

Он чувствует себя хорошо», — сообщила Тарпи.

Она добавила, что Линч уйдет на карантин и будет работать удаленно.