Республиканцы заявили, что нуждаются в Трампе

Член Национального комитета Республиканской партии Джонатан Барнетт заявил, что партия нуждается в экс-президенте США Дональде Трампе, пишет газета Politico.

«Мы нужны друг другу. Вне всякого сомнения, он нам нужен, как и его вклад, и его избиратели», — отметил Барнетт.

По его словам, и самому бывшему лидеру нужны республиканцы.

«Вместе мы все уладим», — заключил политик.

Как отмечает издание, через несколько недель после штурма Капитолия высокопоставленные члены Республиканской партии вновь пытаются наладить отношения с Трампом, «сохраняя при этом определенную дистанцию».

Газета напомнила, что после беспорядков в Вашингтоне однопартийцы отвернулись от экс-президента и осудили его призывы к митингам.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов.

В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, пострадали больше 50 полицейских, несколько человек с серьезными травмами были доставлены в больницу.