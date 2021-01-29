Кравчук заявил о невозможности договориться с Москвой по Донбассу

Бернст Ю.

Переговоры с РФ по Донбассу неэффективны и зашли в тупик, заявил Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Его слова передает РИА «Новости».

Кравчук назвал переговоры по Донбассу «фальшивкой» и отметил, что с Россией непросто поладить.

Он пожаловался, что Москва давит на Киев, и призвал действовать теми же методами. Российская сторона нацелена на то, чтобы заставить Украину сдать свои национальные интересы, считает Кравчук.

До этого Кравчук заявлял, что санкционные меры против России будут расширяться и становиться все более разнообразными.