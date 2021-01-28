«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении в четверг, 28 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что церемония подписания прошла в Государственном центральном музее современной истории России в центре Москвы.

Лидер СР Сергей Миронов назвал историческим событием подписание соответствующего документа. По его словам, объединение левых сил положит «начало правильному справедливому пути».

Ранее руководитель исполкома партии «Патриоты России» Надежда Корнеева рассказала, что решение объединиться с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» связано с тем, что РФ нуждается в мощной лево-патриотической силе, так как «фактически начинается «холодная война»», а внутри страны существует множество нерешенных социальных проблем.