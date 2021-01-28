Сахалинскому депутату грозит исключение из партии за нецензурную речь в TikTok
Анна Светлова
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Депутат из Сахалина, который использовал нецензурную брань в соцсети в TikTok в присутствии детей, может быть исключен из партии. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин, передает РИА «Новости».
Отмечается, что партия рассмотрит проступок депутата с учетом его объяснений и прежней деятельности. В итоге будет принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Ашихмин назвал подобное поведение члена партии неэтичным и недостойным.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует соцсети, в том числе TikTok, за призывы детей к участию в незаконных акциях.
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