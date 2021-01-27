Экс-посла Молдавии в России вернули под домашний арест

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца перемещен под домашний арест по делу о причастности к контрабанде, сообщает телеканал Jurnal TV.

«Согласно решению судей Андрей Негуца будет находиться под домашним арестом 30 суток. Прокуроры заявляют, что оспорили данное решение», – указано в сообщении канала.

Негуца был помещен под домашний арест 30 декабря, однако 12 января его перевели в следственный изолятор.

5 декабря 2020 года МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которые хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. После этого Негуца был отозван с должности посла. Ему предъявлены обвинения в причастности к контрабанде.