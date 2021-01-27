Песков рассказал, состоится ли личная встреча Байдена и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали по телефону личную встречу. Об этом рассказал представитель российского главы государства Дмитрий Песков.

«Как таковая личная встреча не обсуждалась, тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог», — сказал он.

Ранее Песков раскрыл детали первого разговора Путина и Байдена.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.