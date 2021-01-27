РБК: в районе Геленджика нет охраняемых ФСО объектов

В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Федеральной службе охраны.

Там также отметили, что ФСО не вводила на данной территории каких-либо запретов и ограничений.

Таким образом служба ответила на запрос издания о якобы установленной бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ФСБ и ФСО должны заниматься данным вопросом.