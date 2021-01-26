Володин счел оскорбительными заявления о «клоунах» в Госдуме

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин счел оскорбительными высказывания о том, что в нижней палате российского парламента работают «клоуны». Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«Кто клоун-то? Вот я пришел в Думу и работал с Примаковым. Мне оскорбительно это слышать. <...> Я говорю о людях, которых нет. Но есть люди, которые сегодня в Думе. Та же Терешкова, та же Савицкая», – заявил Володин.

Он также добавил, что коллегиальные органы власти «более уязвимы» в вопросах имиджа, чем персонифицированные.

«И когда мы говорим об отдельно взятых депутатах, вы тут же сами соглашаетесь, что и этот хороший, и этот, и вот этот хороший, и об этом можно хорошо поговорить. А когда мы говорим о коллегиальном органе…» – поделился спикер.

Ранее Володин заявил, что основная проблема российских чиновников заключается в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом.