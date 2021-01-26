В Кремле назвали темы разговора Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе первых переговоров обсудили возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую», — говорится в сообщении.

Также президенты обсудили выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден берет телефон и общается с иностранными лидерами, но у нее нет прогнозов о телефонных разговорах американского президента и Путина.