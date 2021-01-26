Путин впервые поговорил по телефону с Байденом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.

В сообщении отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — сообщили в Кремле.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что что Байден берет телефон и общается с иностранными лидерами, но у нее нет прогнозов о телефонных разговорах американского президента и Путина.