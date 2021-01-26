МИД Армении сообщил о краже дипломатического паспорта Пашиняна

Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был украден ворвавшимися в здание армянского правительства 10 ноября, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Анна Нагдалян агентству «Арменпресс».

Всего из здания правительства было похищено 14 дипломатических паспортов, все они были аннулированы, указано в сообщении.

«Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра», – рассказала Нагдалян.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян назвал приоритетом республики при дальнейшей реализации положений трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху обмен пленными, заложниками и иными удерживаемыми лицами с азербайджанской стороной.