Байден объявит о планах по продвижению расового равенства

Президент США Джо Байден изложит свою позицию по вопросам расового равенства, а также подпишет новые указы, касающиеся этого вопроса. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Байден поручит Департаменту жилищного строительства и городского развития продвигать справедливую жилищную политику.

«Сегодня я приму меры, чтобы продвинуть расовое равенство и подтолкнуть нас к тому более совершенному союзу, к которому мы всегда стремились», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Байден выступит с речью в государственной столовой Белого дома. Вице-президент Камала Харрис также примет участие в мероприятии.

Ранее Байден заявил, что системный расизм в Соединенных Штатах Америки имеет место уже свыше 200 лет. По его словам, принцип равенства никогда не был воплощен в стране в полной мере.