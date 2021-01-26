В Кремле ответили на вопрос о владельцах «дворца» в Геленджике

«Дворец» в Геленджике, который в одном из появившихся в сети видео приписывали президенту России, принадлежит одному или нескольким бизнесменам. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике... И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — рассказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что не вправе разглашать имена этих собственников. Пресс-секретарь подчеркнул, что это было бы некорректно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «дворец» в Геленджике, о котором идет речь в фильме Алексея Навального, ему не принадлежит.