Патрушев: Западу нужен Навальный для дестабилизации обстановки в России

Алексей Навальный нужен странам Запада для дестабилизации ситуации в России. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, западные государства используют блогера для забастовок и новых «майданов».

«К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», — сказал секретарь.

Он также прокомментировал слова украинских политиков, которые заявили, что следует разорвать отношения с РФ до тех пор, пока Навальный не будет освобожден. По его словам, эти заявления были сделаны в ущерб интересам народа Украины.

Кроме того, Патрушев напомнил, что Навальный не раз грубо нарушал законы России, «занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах», и как российский гражданин должен нести ответственность за проступки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США призывают Кремль освободить Алексея Навального и задержанных на несанкционированных протестах.