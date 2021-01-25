Путин заявил, что «дворец» в Геленджике ему не принадлежит

Президент России Владимир Путин заявил, что «дворец» в Геленджике, о котором идет речь в фильме Алексея Навального, ему не принадлежит, передает ТАСС.

Вопрос об этом фильме главе государства задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов в ходе онлайн-встречи лидера России со студентами российских вузов.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — ответил Путин.

По его словам, информация о якобы «дворце» президента муссируется уже на протяжении десяти лет. В этом фильме все слухи на этот счет были собраны, чтобы «промыть мозги» гражданам страны.

Глава государства также отметил, что в расследовании Навального упоминались его знакомые, дальние родственники, но были также люди, о которых президент никогда не слышал.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ролик о «дворце» главы государства в Геленджике не соответствует действительности, и попросил «включить голову» тем, кто смотрит эти материалы, и «не позволять делать из себя идиотов».