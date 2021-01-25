Россия направит США ноту из-за фейков американских интернет-гигантов о России

Россия направит США ноту в связи с тем, что американские интернет-сервисы массово распространили фейки о России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний — это и соцсети, и видеохостинги — в распространении фейков», — сказала Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что заблокированный сайт Parler частично восстановил работу 18 января якобы с помощью IP-адреса, принадлежащего DDoS-GUARD, контролируемой двумя россиянами. После этого демократы призвали ФБР провести расследование. Российская компания опровергла предоставление хостинга сервису.

Parler — это сервис для обмена сообщениями, он стал популярен после блокировки аккаунта Трампа в Twitter. Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга.