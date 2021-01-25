Гордон рассказал, что может «развалить» Украину

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о причинах, которые могут окончательно развалить Украину, передает РИА «Новости».

В январе 2021 года на Украине начала действовать норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. За обслуживание на русском языке грозит штраф.

Гордон выразил мнение, что украинизация разъединяет и может привести к тому, что от Украины останутся клочки.

По его словам, больше всего трудностей с использованием украинского языка возникнет на юго-востоке страны, в том числе в Одессе и Харькове, где люди в основном говорят на русском. Журналист считает, что украинское правительство таким образом толкает жителей этих городов, которые «не хотят насилия над собой», «в объятия» россиян.

Гордон также задался вопросом, можно ли на английском или русском языках общаться с многочисленными туристами, которые посещают Львов, или же с ними необходимо говорить по-украински.

Ранее сообщалось, что Гордон сделал футболку со своим мемом «Барак? Обама».