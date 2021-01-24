Вице-президент Аргентины вакцинировалась «Спутником V»

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер привилась от коронавируса нового типа российской вакциной «Спутник V». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Поступая таким образом, я забочусь не только о себе, но и о других», — прокомментировала Киршнер свою вакцинацию.

Ранее прививку российским «Спутником V» сделал президент Аргентины Альберто Фернандес. После вакцинации он выразил благодарность сотрудникам российского Центра имени Гамалеи, разработавшим препарат.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.