Франция хочет ввести «действенные» санкции против России из-за Навального

Глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение «действенных» санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает РИА «Новости».

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными», – отметил Ле Дриан.

Министр напомнил, что обсуждения на эту тему состоятся 25 января в ходе встречи глав МИД стран Европейского союза.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным. Кроме того, депутаты ЕП призвали заблокировать реализацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о Навальном нужна для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.