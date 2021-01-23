Госдеп прокомментировал незаконные акции в России

Государственный департамент США прокомментировал несанкционированные акции, прошедшие в российских городах 23 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала публикации американского посольства в Москве о незаконных акциях. Она отметила, что дипмиссия включила в свои сообщения слова о «походе на Кремль», которые не соответствуют даже заявлениям организаторов акций.

В своем комментарии представитель Госдепа подчеркивает, что США «осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов» во время незаконных акций и призвал освободить всех задержанных.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России обвинило посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны и поощрении незаконных акций. Мария Захарова анонсировала вызов американских дипломатов в МИД.