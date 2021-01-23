Секретная служба охраняет несколько чиновников из администрации Трампа

Секретная служба охраняет несколько бывших чиновников из администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что Трамп перед уходом распорядился продлить на полгода охрану его детей Секретной службой. Хотя обычно такая охрана распространяется на лиц младше 16 лет, охрану получат все дети политика: Иванка, Дональд, Тиффани, Эрик и Бэррон.

По данным ABC, охраняться будут не только дети, но их супруги. Кроме того Секретная служба будет защищать бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, экс-советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и бывшего министра финансов Стива Мнучина.

Как заявил экс-агент Секретной службы Дон Михалек, это связано с получаемыми угрозами. По его словам, «любой из этих лиц может отказаться от охраны в любой момент».

Ранее Трамп ответил на вопрос, чем он планирует заняться после президентства.