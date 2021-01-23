Трамп планировал уволить и.о. главы минюста, чтобы изменить итоги выборов

Экс-президент США Дональд Трамп за несколько недель до ухода со своего поста намеревался уволить и.о. главы минюста Джеффри Розена, чтобы изменить итоги президентских выборов в Джорджии. Об этом информирует газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации бывшего главы государства.

Отмечается, что для этого Трамп обратился к одному из сотрудников министерства юстиции юристу Джеффри Кларку.

По данным NYT, такой план был придуман, так как Розен не был согласен с просьбой Трампа относительно способов изменения итогов голосования.

В конечном итоге бывший американский лидер передумал из-за решения представителей минюста, намеревавшихся массово уволиться, если Розен будет смещен. Джеффри Кларк отрицает свое участник в плане по отставке и.о. главы минюста. Трамп также давать комментарии не захотел.

Ранее Трамп рассказал, чем он планирует заняться после окончания президентства.