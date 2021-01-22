РФ назовут «агрессором» в украинском проекте о переходном периоде для Донбасса

В законопроекте о переходном периоде для Донбасса будет указано, что Россия — это «агрессор». Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Его слова приводит агентство «Укринформ».

По его словам, в проекте закона предлагается «четко и понятно» определить, что Россия является «государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса».

«И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать», — сказал Резников.

Министр утверждает, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы. Это, как указал он, является очень важным международным аспектом.

Резников также добавил, что готовится глоссарий, где четко будет прописано, что Российская Федерация — страна-агрессор.

Ранее он сообщил, что на Украине разрабатывается пакет законопроектов относительно переходного периода для Донбасса.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

Как отмечал Резников, вернуть Крым в состав Украины проще, чем Донбасс, так как на полуострове не было боевых действий.