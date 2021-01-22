Мишустин отправил в отставку главу Россвязи Духовницкого

Правительство России в пятницу, 22 января, отправило в отставку главу Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Освободить Духовницкого Олега Геннадьевича от должности руководителя Федерального агентства связи в связи с упразднением Федерального агентства связи», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Функции Россвязи перешли министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).