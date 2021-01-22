Байден приказал разведке проанализировать истории с «российскими хакерами»

Президент США Джо Байден приказал разведывательному сообществу провести полный анализ ситуаций с «российскими хакерами» и «наградами» за убийство американских солдат в Афганистане, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

В частности, американский лидер приказал проанализировать масштабную кибератаку на компьютерные сети федерального правительства США, «вмешательство» России в выборы 2020 года и сообщения о предполагаемом «вознаграждении» за убийство военнослужащих в Афганистане.

Ранее американские спецслужбы заявили, что кибератака на правительственные сети «вероятно, происходила из России». В Кремле отвергают данные обвинения.

Кроме того, в 2020 году американские СМИ писали, что Россия побуждала боевиков запрещенного террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона опровергла эту информацию, о ее несоответствии действительности заявили также представители «Талибана».