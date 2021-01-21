Байден подписал указ о военном производстве из-за коронавируса

Президент США Джо Байден подписан указ об использовании Закона о производстве военного времени, чтобы восполнить дефицит товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

Закон позволяет властям распорядиться, чтобы частные компании ускорили производство и поставки определенных продкутов в чрезвычайной ситуации.

Ранее координатор Байдена поставок в этой сфере Тим Мэннинг объявил, что администрация определила 12 позиций, по которым необходимо нарастить поставки.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 24,5 миллиона, скончались 408 тысяч человек.

Ранее Байден столкнулся с критикой после того, как его заметили без маски при посещении Мемориала Линкольна.