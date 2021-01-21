Президент Аргентины поблагодарил Центр Гамалеи после прививки «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес в своем Twitter поблагодарил сотрудников центра Гамалеи после того, как получил первую дозу российской вакцины «Спутник V».

«Сегодня я привился вакциной «Спутник V». Я благодарю Центр им. Гамалеи за его научную работу, а также тех, кто работал для того, чтобы мы получили вакцину», — написал глава государства.

Он также призвал всех граждан Аргентины делать прививки от коронавируса.

Фернандес — не первый лидер, который выбрал российскую вакцину. До этого президент Гвинеи Альфа Конде прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V».