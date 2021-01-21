ЕП призвал к санкциям и заморозке «Северного потока — 2» из-за Навального

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС.

»Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению», — говорится в документе.

Орган заявил, что необходимо «значительно» усилить ограничения в отношении России, в частности ввести рестрикции против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте блогера.

Кроме того, депутаты ЕП призвали заблокировать реализацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.