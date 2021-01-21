МИД РФ призвал США восстановить связь генконсульству в Нью-Йорке

Россия призывает США восстановить телефонную связь генконсульству РФ в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Еще раз обращаемся к Вашингтону: принять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», — сказала дипломат.

Она отметила, что многие, кто обращается в генконсульство, являются гражданами США.

Ранее США отключили телефонные линии Генеральному консульству России в Нью-Йорке, из-за чего дипломаты лишились связи, а также столкнулись с перебоями в работе интернета.