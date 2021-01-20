Белый дом назвал приоритеты Байдена на посту президента

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Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Jonathan Ernst/Reuters

Белый дом опубликовал перечень основных приоритетов администрации вступившего в должность президента США Джо Байдена.

В частности, особое внимание Байден уделяет борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Новая администрация планирует расширить тестирование на коронавирус и начать общенациональную программу вакцинации населения.

Кроме того, американские власти намерены «предпринять смелые шаги для устранения несправедливости в экономике и оказания помощи пострадавшим от пандемии».

Другими приоритетами Байдена посту президента станут реформы иммиграционной системы и системы здравоохранения, урегулирование «чрезвычайной климатической ситуации», решение проблемы расового неравенства, а также восстановление положения США в мире.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.