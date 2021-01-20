Трамп оставил в Белом доме письмо для Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп отставил в Белом доме письмо своему преемнику Джо Байдену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Супруга бывшего лидера Меланья Трамп также оставила «короткое приветственное послание» новой первой леди.

Содержания обоих писем неизвестно, отмечает телеканал.

В США существует традиция, согласно которой в день инаугурации уходящий лидер оставляет письмо для нового лидера с советами и наилучшими пожеланиями.

Как правило, такое послание оставляют на столе в Овальном кабинете.

В среду, 20 января, лидер Демократической партии Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Церемония инаугурации Байдена прошла традиционно в Капитолии в Вашингтоне.