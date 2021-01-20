КНР вводит санкции против 28 граждан США

Пекин вводит санкции в отношении 28 граждан США, в том числе против экс-госсекретаря страны Майка Помпео и советника бывшего американского президента Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД КНР.

Отмечается, что ограничения вводятся за вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв китайских интересов.

Как говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, эти американские политики «осуществили серию безумных действий» по отношению к КНР. Уточняется, что 28 американцев были ответственны за подобные действия Вашингтона в отношении касаемых китайского государства вопросов.

Во время президентства Дональда Трампа, Вашингтон неоднократно критиковал действия КНР. Так, администрация бывшего американского лидера обвинила Пекин в начале пандемии коронавируса, отметив, что Китай вовремя не предпринял необходимые действия.

Кроме того, в ноябре прошлого года Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные.