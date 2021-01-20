Трамп прибыл во Флориду

Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли во Флориду, сообщает телеканал CNN.

Трамп будет находится во Флориде во время инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом за несколько часов до инаугурации Байдена. Перед отъездом Трамп пожелал новой администрации удачи и пообещал вернуться на политическую арену «каким-либо образом».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.