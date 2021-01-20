ЦИК прокомментировал план Миронова объединить три партии

При слиянии партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» на базе одной из них вся «партийная инфраструктура» сохранится, проблем с участием в выборах при таком исходе не будет. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, передает РИА «Новости».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия объединится с «За правду» и «Патриотами России».

По словам Гришиной, если сторонники этих партий намерены создать новую партию, по закону для этого потребуется определенное время. Новой партии для участия в выборах потребуется регистрация региональных отделений, не менее чем в половине субъектов России. После этого любая партия получает право участвовать в выборах, пояснила представитель ЦИК.