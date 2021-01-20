Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за коронавируса

Еще один депутат Государственной думы попал в реанимацию из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Еще один депутат в реанимации в связи с коронавирусом», — уточнил он.

На минувшей неделе (11-17 января) Володин сообщил, что один из парламентариев находится в реанимации. В дальнейшем стало известно о смерти депутата, героя СССР Николая Антошкина.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 67 220 пациентов, вылечились 3 027 316 человек.