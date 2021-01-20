Трамп поручил рассекретить данные о слежке за его штабом

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Erin Scott/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба во время предвыборной кампании 2016 года, передает ТАСС со ссылкой на его заявление.

Пока еще действующий глава Белого дома отметил, что распорядился рассекретить «оставшиеся документы» в папке.

В заявлении Трампа отмечается, что по согласованию со спецслужбами из части документов была изъята часть информации, которая не позволяла предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны.

Дело о слежке за штабом Трампа было инициировано уже бывшим генпрокурором США Уильямом Барром в 2019 году.

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