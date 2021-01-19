В администрации Байдена обвинили Россию в усугублении раскола в американском обществе

Номинант на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия пытается усугублять разделение в американском обществе и продвигать экстремизм. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сама видела, как Россия использует различные способы в различных кампаниях по влиянию, чтобы усугубить разделение в этой стране и чтобы продвигать экстремизм в каком-то смысле», — сказала она.

Хэйнс не уточнила, о каких действиях России идет речь.